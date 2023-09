Deutsche Basketballer werden jubelnd empfangen

Frankfurt am Main: Die deutschen Basketball-Weltmeister sind wieder zuhause. Die Mannschaft wurde nach der Landung am Frankfurter Flughafen von jubelnden Fans empfangen. Bundesinnenministerin Faeser gratulierte dem, so wörtlich, "Wahnsinnsteam" um Kapitän Dennis Schröder. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef sagte, die ganze Mannschaft habe Anerkennung verdient. Die DBB-Auswahl hatte am Sonntag mit 83:77 gegen Serbien gewonnen. Es ist der erste WM-Titel in der Geschichte des Verbands.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 11:00 Uhr