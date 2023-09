Deutsche Basketballer stehen erstmals im WM-Finale

Manila: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht erstmals in einem WM-Finale. In einem dramatischen Halbfinale schlug die DBB-Auswahl Olympiasieger USA völlig überraschend und denkbar knapp mit 113:111. Im Endspiel am Sonntag trifft Deutschland auf Serbien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 17:00 Uhr