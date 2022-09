Deutsche Basketballer scheitern im EM-Halbfinale

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Bei der Basketball-EM hat Deutschland das Finale verpasst: Die Mannschaft unterlag am Abend in Berlin Spanien mit 91 zu 96. Am Sonntag spielt Deutschland damit gegen Polen um Platz drei. Spanien trifft im Finale auf Frankreich. In der Fußball-Bundesliga trennten sich am Abend Mainz und Hertha BSC 1:1. In der zweiten Bundesliga spielten Sandhausen - Hannover 2:3 und Braunschweig - Karlsruhe 2:1. Saisonauftakt war am Abend in der Fußball-Bundesliga der Frauen, vor einer Rekordkulisse. Über 23tausend Zuschauer sahen das torlose Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 23:00 Uhr