Deutsche Basketballer qualifizieren sich für Olympia

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Split: Die deutschen Basketballer kehren nach 13 Jahren auf die Olympia-Bühne zurück. Beim Qualifikationsturnier im kroatischen Split gewann die Mannschaft im Finale mit 75 zu 64 gegen Brasilien und sicherte sich damit den Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio. In der Formel-1 hat Max Verstappen seine Führung bei der WM weiter ausgebaut: Der Niederländer hat den Großen Preis von Österreich in Spielberg gewonnen: Der Red-Bull-Fahrer setzte sich vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Lando Norris im McLaren durch. Weltmeister und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wurde Vierter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2021 22:00 Uhr