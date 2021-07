Deutsche Basketballer qualifizieren sich für Olympia

Laschet lehnt Strafen für Impf-Schwänzer ab

Berlin: In Deutschland wird über Geldstrafen für geschwänzte Impftermine diskutiert. Der stellvertretende Chef der Unionsfraktion Frei und SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sind dafür. Lauterbach hat der "Bild am Sonntag" gesagt, eine Strafe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen, wäre richtig. Ganz anders sieht das Unionskanzlerkandidat Laschet. Er erklärte das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wörtlich so: "Solidarität erzwingt man nicht durch Strafen." Jeder, der einen Termin nicht wahrnehmen könne oder schon woanders eine Impfdosis erhalten habe, solle durch eine Nachricht an das Impfzentrum Platz für andere Impfwillige schaffen. Kritik an dem Vorschlag kam auch von Ärztevertretern und von der Opposition. Sie meinen, statt mit Strafen sollte lieber mit Anreizen für das Impfen gearbeitet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.07.2021 19:30 Uhr