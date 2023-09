Okinawa: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das WM-Viertelfinale erreicht. Das Team von Trainer Herbert profitierte vom Sieg Sloweniens über den Olympia-Dritten Australien. Deutschland und Slowenien haben nun vor dem direkten Duell übermorgen eine Bilanz von vier Siegen in vier Spielen. Damit sind sie nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Zwischenrunde zu verdrängen. Am Sonntag geht es noch um den Gruppensieg. Deutschland hatte am Mittag souverän gegen Außenseiter Georgien gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 20:00 Uhr