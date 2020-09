Deutsche Bank will über 100 Filialen schließen

Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 21 bis 27 Grad, in Alpennähe Gewitter

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig. In Alpennähe vereinzelt Gewitter. 21 bis 27 Grad. In der Nacht in Süd- und Ostbayern zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Tiefstwerte 11 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Teilen Frankens noch freundlich, sonst unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Donnerstag Sonne und Wolken, am Freitag regnerisch. Höchstwerte 18 bis 24, am Freitag nur noch 11 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 16:00 Uhr