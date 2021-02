Deutsche Bank macht erstmals seit 2014 wieder Gewinn

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bank hat letztes Jahr erstmals seit 2014 auch unter dem Strich Gewinn gemacht. 624 Millionen Euro standen nach Steuern in der Bilanz, wie Deutschlands größtes Geldhaus mitgeteilt hat. Konzern-Chef Sewing sagte, man sei nachhaltig profitabel und zuversichtlich, dass der insgesamt positive Trend auch in diesen schwierigen Zeiten anhalte. Vorletztes Jahr hatte die Deutsche Bank noch einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro verbucht. Bei der Commerzbank hat der Aufsichtsrat inzwischen den Weg freigemacht für den Abbau von weltweit 10.000 Vollzeitstellen sowie die Schließung von 340 Filialen in Deutschland. Die zweitgrößte deutsche Bank hat das zurückliegende Geschäftsjahr mit einem Konzernverlust von knapp 2,9 Milliarden Euro abgeschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.02.2021 09:15 Uhr