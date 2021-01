Deutsche Bank einigt sich auf Millionen-Vergleich in den USA

Trump nimmt nicht an Amtseinführung Bidens teil

Washington: Der abgewählte US-Präsident Trump will nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Biden teilnehmen. Das kündigte er auf Twitter an, ohne einen Grund zu nennen. Es wird der erste Machtwechsel in den USA ohne den scheidenden Präsidenten seit rund 150 Jahren sein. Seit der Erstürmung des Kapitols durch seine militanten Anhänger steht Trump unter Druck. Die Demokraten wollen ihn noch vor dem 20. Januar des Amtes entheben. Erst nach langem Zögern verurteilte er gestern die Gewalt in Washington und rief das Land zur Versöhnung auf. Das FBI sucht mit Fahndungsbildern nach Teilnehmern des Sturms auf das Kapitol. Für Hinweise auf diejenigen, die zwei Rohrbomben in der Innenstadt von Washington platziert haben, wurde eine hohe Belohnung ausgeschrieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2021 18:00 Uhr