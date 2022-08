Deutsche Bahnrad-Fahrer holen Gold und Silber

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei den European Championships haben die deutschen Bahnradfahrer am Abend zwei Medaillen gewonnen. Erst holte Lea Sophie Friedrich Gold im Keirin, dann errang Maximilian Dörnbach Silber in der gleichen Disziplin. Zuvor gab es in München eine Medaille für die deutschen Leichtathleten: Christopher Linke gewann Silber über 35-Kilometer-Gehen. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom sicherte sich Brustschwimmer Lucas Matzerath Bronze über 50 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 19:00 Uhr