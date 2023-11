Deutsche Bahn will mit Notfahrplan GdL-Streik abfedern

Berlin: Die Deutsche Bahn rechnet aufgrund des Warnstreiks bei der Gewerkschaft der Lokomotivführer ab heute Abend mit einem stark eingeschränkten Fernverkehr. Ein Sprecher erklärte, man gehe davon aus, dass weniger als 20 Prozent der Intercity - und ICE-Züge fahren. Mit einem Notfahrplan will die Bahn den Fernverkehr einigermaßen aufrecht erhalten. Wie dieser konkret aussieht, sollen Reisende im Laufe des Tages erfahren. Ebenfalls vom Warnstreik betroffen ist der Regionalverkehr. Auch hier will die Deutsche Bahn ein stark reduziertes Angebot auf die Schiene bringen, je nach Region aber in sehr unterschiedlichem Umfang. - Der Ausstand der GdL beginnt heute um 22 Uhr und soll bis morgen 18 Uhr dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 12:00 Uhr