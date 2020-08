Deutsche Bahn will keine Reservierungspflicht

CSU bleibt bei Kritik an Nominierung von Olaf Scholz

Berlin: Die CSU hat ihre Kritik an der frühzeitigen Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat erneuert. General- sekretär Blume sagte der Passauer Neuen Presse, jetzt sei nicht die Zeit für Wahlkampf. Scholz sei ein respektabler Minister, aber die Ausrufung des Bundestagswahlkampfs in dieser schwierigen Phase könne zu einer Belastung für die Arbeit der Großen Koalition werden. Ähnlich hatte sich gestern Parteichef Söder geäußert. FDP-Generalsekretärin Teuteberg wirft der SPD in der "Rheinischen Post" wörtlich "Inkonsequenz mit Wumms" vor. Es sei ein bekanntes Modell der SPD, mit einem in der Bevölkerung angesehenen, aber in der Partei nicht unterstützten Minister anzutreten. Scholz wies den Eindruck in der ARD zurück: Man habe sich in einem nicht unkomplizierten Prozess zusammengerauft. Zugleich bekräftigte er, dass er in der Regierung weiter auf Sacharbeit setzen wolle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2020 06:00 Uhr