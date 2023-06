Deutsche Bahn will bis 2030 jeden dritten Bahnhof sanieren

Meldungsarchiv - 20.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Deutsche Bahn will bis 2030 etwa jeden dritten Bahnhof sanieren. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Unternehmenskreise. Demnach geht es um rund 1.800 Gebäude - darunter auch solche, die nicht der Bahn gehören. Mit dem Sanierungsplan würden mehr als zwei Drittel der Kundinnen und Kunden erreicht, heißt es aus dem Konzern. Einige Instandsetzungen sollen im Rahmen der Generalsanierung besonders wichtiger Strecken geschehen. Die erste derartige Maßnahme steht im zweiten Halbjahr 2024 zwischen Mannheim und Frankfurt an. Dabei wird die Strecke für einen längeren Zeitraum gesperrt und alles in einem Rutsch saniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 09:00 Uhr