Deutsche Bahn will an Tarifverhandlungen mit GDL kommende Woche festhalten

Berlin: Nach dem Ende des Warnstreiks der GDL im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn will der Konzern am vereinbarten Verhandlungstermin kommende Woche festhalten. Anders sei das nur dann, wenn die GDL an den entsprechenden Tagen selbst erneut zum Arbeitskampf aufrufen sollte, teilten Vertreter der Bahn mit. Gestern legte ein 20-stündiger Ausstand den bundesweiten Zugverkehr fast vollständig still.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 02:00 Uhr