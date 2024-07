Deutsche Bahn will 30.000 Stellen streichen

Berlin: Die Deutsche Bahn baut wegen eines Milliardenverlusts in den nächsten Jahren 30.000 Arbeitsplätze ab. Finanzvorstand Holle sagte bei der Vorstellung der Zahlen auch mit Blick auf die umfangreichen Strecken-Sanierungen wörtlich: "Wir müssen mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen." In den nächsten fünf Jahren sollen deshalb vor allem in der Verwaltung Stellen wegfallen. Von Januar bis Juni hatte der Staatskonzern nach Zins- und Steuerzahlungen einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro eingefahren. Er führt das unter anderem auf die Folgen von Unwettern, die Streiks der Lokführer, aber auch erhebliche Verspätungen infolge der Sanierungsarbeiten zurück. Deshalb nutzten deutlich weniger Fahrgäste die Fernzüge. Zudem drückt die Bahn ein Schuldenberg in Höhe von 33 Milliarden Euro. Bis Jahresende will sie aber wieder ein Plus machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 20:00 Uhr