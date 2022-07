Deutsche Bahn wieder in der Gewinnzone

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Bahn ist im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Von Januar bis Juni stand ein Ergebnis von knapp 880 Millionen Euro unter dem Strich, wie der Staatskonzern am Vormittag mitteilte. Deutlich mehr Reisende nutzten den Nah- und Fernverkehr. Mit rund 59 Millionen waren es mehr als doppelt so viele wie im Corona-geprägten ersten Halbjahr 2021. Und auch die Logistiksparte hat zugelegt. Bahn-Chef Lutz räumte ein, dass die Infrastruktur der Bahn mit dem Verkehrszuwachs nicht mithalten könne. Verspätungen seien die Folge. Lutz verwies aber darauf, dass Bahn und Bund das Schienennetz weiter ausbauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2022 12:15 Uhr