Deutsche Bahn weicht vom bisherigen Sanierungsfahrplan ab

Bahn will sich mehr Zeit bei Sanierungen lassen: In Absprache mit der neuen Bundesregierung sei nun geplant, die Zahl der Generalsanierungen auf vier bis fünf pro Jahr zu senken. Das geht aus einem Schreiben der Bahn-Infrastrukturtochter an Nutzer des Netzes hervor. Die 42 Generalsanierungen sollen demnach erst bis Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein - ursprünglich war anvisiert worden, es in den nächsten fünf Jahren zu schaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2025 17:15 Uhr