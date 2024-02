Deutsche Bahn strebt für heuer Pünktlichkeitsrate von 70 Prozent an

Berlin: Trotz der geplanten Sanierung des Streckennetzes will die Deutsche Bahn heuer pünktlicher werden. Man wolle oberhalb von 70 Prozent landen, sagte Bahnchef Lutz der "Bild am Sonntag". Die Pünktlichkeitsquote von 80 Prozent im Fernverkehr wolle man bereits in drei oder vier Jahren erreichen. Das wäre deutlich vor dem dafür eigentlich angepeilten Jahr 2030. Im Rahmen der Generalsanierung wird die Bahn ab diesem Sommer Strecken vollständig sperren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 02:00 Uhr