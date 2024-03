Deutsche Bahn meldet für 2023 einen Verlust von 2,4 Milliarden Euro

Berlin: Trotz steigender Passagierzahlen ist die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen gefahren. Der Konzernverlust lag 2023 bei 2,4 Milliarden Euro und damit deutlich höher als das Minus von 227 Millionen Euro im Vorjahr. Gründe sind laut dem Staatsunternehmen vor allem hohe Ausgaben für das Schienennetz sowie ein Gewinneinbruch der Speditionstochter Schenker. Bundesverkehrsminister Wissing erklärte, die Zahlen der Bahn seien natürlich nicht zufriedenstellend. Sie seien das Ergebnis früherer Versäumnisse. Der Konzern müsse künftig "deutlich effizienter mit seinen Mitteln umgehen". Es sei dennoch der richtige Weg, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Wissing bat in diesem Zusammenhang um "ein bisschen Geduld". Man sei dabei, die Probleme der Bahn zu lösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 21:15 Uhr