Deutsche Bahn macht Lokführergewerkschaft GDL neues Angebot

Berlin: Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt. Wie der Staatskonzern am Vormittag mitteilte, bietet sie Lokführern und Zugpersonal ab übernächstem Jahr eine Wochenarbeitszeit von 37 Stunden bei vollem Lohn an. Das wäre eine Stunde weniger als derzeit. Die GDL verlangt 35 Stunden pro Woche ohne Abzüge beim Lohn. Lokführer, die ihre Arbeitszeit nicht verringern möchten, würden laut Bahn 2,7 Prozent mehr Geld bekommen. Insgesamt sollen die Lohnerhöhungen dem neuen Angebot zufolge bis zu 13 Prozent in mehreren Schritten ausmachen. Die Laufzeit soll 32 Monate betragen. Personalvorstand Seiler rief die GDL auf, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Es gebe absolut keinen Grund mehr, sich Gesprächen zu verweigern. Die GDL hatte vergangene Woche mit einem dreitägigen Streik den Druck erhöht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2024 11:45 Uhr