Deutsche Bahn macht herben Verlust

Kritik im Bundestag an Corona-Politik

Berlin: Der Vorsitzende der FDP, Lindner, wirbt für einen neuen Kurs in der Pandemie-Bekämpfung. Er sagte im Bundestag, dass sich die Krisenpolitik der Regierung nicht von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernen dürfe. Auch am Entscheidungsverfahren müsse grundlegend etwas geändert werden. Die Grünen fordern beim weiteren Vorgehen in der Corona-Politik eine zentrale Rolle für das Parlament. Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, es häuften sich Fehlentscheidungen, Irrungen und Wirrungen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt plädierte hinsichtlich der Schulöffnungen, man brauche nach Ostern ein Konzept in den Schulen: Wörtlich sagte er: "Wer die Schulen nicht schließen will, der muss sie auch besser schützen." Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung die Kommunen zu mehr Kreativität aufgefordert. Von den Bundesländern forderte die Kanzlerin mehr Einsatz im Hinblick auf die Teststrategie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 13:45 Uhr