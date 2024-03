Deutsche Bahn lädt Lokführer zu neuen Verhandlungen ein

Berlin: In den Tarifstreit von Bahn und Lokführern kommt offenbar Bewegung. Der Konzern hat die Gewerkschaft GDL zu neuen Verhandlungen eingeladen, die am Montag beginnen sollen. Grundlage der Gespräche soll der Vorschlag der beiden Moderatoren sein, der auch eine Verkürzung der Arbeitszeit in zwei Schritten vorsieht - von jetzt 38 Stunden auf 36 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich. Laut Bahn hat die GDL bisher noch nicht auf die Einladung reagiert. Derweil sorgen noch immer zwei Streiks für erhebliche Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr. Der Ausstand im Personenverkehr der Bahn endet zwar um 13 Uhr. Zumindest im Fernverkehr wird laut Konzern aber erst morgen wieder alles nach Plan fahren. Der Warnstreik beim Bodenpersonal der Lufthansa geht noch bis morgen früh um kurz nach sieben, auch heute fallen wieder viele Flüge aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 11:00 Uhr