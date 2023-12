Deutsche Bahn kritisiert GdL-Streik als "verantwortungslos"

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn hat den für heute Abend angekündigten, 24-stündigen Lokführerstreik der GDL als verantwortungslos kritisiert. DB-Personalchef Seiler sagte, die GDL vermiese Millionen unbeteiligter Menschen das zweite Adventswochenende. Anstatt zu verhandeln, streike die Gewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Die GDL will etwa, dass Lokführer für vollen Lohn nur noch 35 Wochenstunden arbeiten müssen - statt wie bisher 38. Die Bahn lehnt das ab. Auch bei der Lohnerhöhung und der Laufzeit liegen Gewerkschaft und DB noch weit auseinander. GDL-Chef Weselsky sagte mit Blick auf die Weihnachtsferien, dies sei der letzte Ausstand bis zum 7. Januar. Der Streik im Personenverkehr beginnt heute um 22 Uhr und dauert 24 Stunden. Die Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen. Die S-Bahn in München erwartet Beeinträchtigungen schon ab 20 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 10:00 Uhr