Deutsche Bahn braucht 150 Milliarden Euro für Modernisierung

Berlin: Die Deutsche Bahn braucht nach eigener Einschätzung rund 150 Milliarden Euro, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das sagte Konzernchef Lutz dem Nachrichtenportal t-online. Mindestens 80 Milliarden Euro davon benötige die Bahn für das bestehende Netz, sagte er, unter anderem für die Generalsanierung. So stammten einige Anlagen noch aus der Kaiserzeit. Das übrige Geld soll nach Lutz Worten in den Ausbau fließen - etwa um Bahnhöfe zu vergrößern. Der DB-Chef begrüßte den Plan von Union und SPD, insgesamt rund 500 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland zu stecken. Das gebe Planungssicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 12:00 Uhr