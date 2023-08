Deutsche Autozulieferer verlieren Weltmarktanteile

München: Die deutschen Autozulieferer fallen einer Studie zufolge im internationalen Wettbewerb weiter zurück. Mit durchschnittlich 13 Prozent Umsatzwachstum im vergangen Jahr bilden sie das globale Schlusslicht, weit abgeschlagen hinter dem Rest Europas, der bei 21 Prozent liegt, Asien mit 23 und Amerika mit 25 Prozent. Laut der Untersuchung der Unternehmensberatung PwC haben die deutschen Autozuliefer seit 2019 2,7 Prozentpunkte am Weltmarktanteil eingebüßt - so viel, wie sie in 20 Jahren zuvor mühsam hinzugewinnen konnten. Auch bei der Gewinnmarge sind sie den Branchenexperten zufolge Schlusslicht.

