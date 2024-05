Deutsche Autorin Jenny Erpenbeck gewinnt International Booker Prize

London: Die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat den renommierten britischen International Booker Prize gewonnen. Die Auszeichnung wurde der 57-Jährigen für ihren Roman "Kairos" zugesprochen. Darin geht es um eine komplizierte Liebesgeschichte einer 19-Jährigen in den letzten Tagen der DDR. Gemeinsam mit ihrem Übersetzer Michael Hofmann nahm Erpenbeck den Preis am Abend in London entgegen.

