Deutsche Autorin Jenny Erpenbeck gewinnt "International Booker Prize"

London: Die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat den renommierten britischen "International Booker Prize" gewonnen. Die Auszeichnung wurde der 57-Jährigen für ihren Roman "Kairos" zugesprochen, der sich um eine komplizierte Liebesgeschichte in den letzten Tagen der DDR dreht. Gemeinsam mit ihrem Übersetzer Michael Hofmann nahm Erpenbeck den Preis am Abend in London entgegen.

