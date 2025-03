Deutsche Auto-Industrie hinkt laut Studie im internationalen Vergleich hinterher

Frankfurt am Main: Die deutsche Autoindustrie verliert einer Studie zufolge den Anschluss an die internationale Konkurrenz. In einer Analyse der Beratungsfirma EY heißt es, die drei deutschen Autokonzerne seien im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn von der Mehrzahl der Wettbewerber abgehängt worden. Demnach stieg der Umsatz der 16 weltweit führenden Autokonzerne um 1,6 Prozent während die deutschen Autobauer zusammen ein Umsatzminus von 2,8 Prozent verzeichneten. Der operative Gewinn von Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW sank demnach um mehr als 27 Prozent. Platz eins belegte in der Studie der japanische Autokonzern Suzuki: er konnte seinen Umsatz um 14 und seinen Gewinn um 39 Prozent steigern.

