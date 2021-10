Deutsche Außenpolitiker kritisieren Erdogans angedrohte Botschafter-Ausweisung

Landkreistag will Debatte über Impfpflicht für bestimmte Berufe

Berlin: Der Landkreistag befürwortet eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte und pädagogisches Personal. Landkreistags-Präsident Sager verwies in den Funke-Medien darauf, dass bislang auch diejenigen geschützt würden, die sich aus freien Stücken gegen einen Impfschutz entschieden haben. Das habe zwar seine Berechtigung, jedoch müsse ab einem gewissen Punkt die Frage erlaubt sein, wie lange die Gesellschaft das so mittragen kann, so Sager. Hintergrund ist der rasante Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Laut Robert Koch-Institut liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute bei 106, in Bayern beträgt der Wert 172,7. Spitzenreiter ist der Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von 537,4.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 16:00 Uhr