Deutsche Athleten holen erste paralympische Medaillen - Augsburg gewinnt in Bielefeld

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bei den Paralympics in Peking hat es die ersten Medaillen für das deutsche Team gegeben. Biathlet Marco Maier sicherte sich im Sprint über sechs Kilometer überraschend die Silbermedaille, schneller war nur Grigori Wowtschinski aus der Ukraine. Zuvor hatte Monoskifahrerin Anna-Lena Forster in der Abfahrt Silber geholt. Gold ging an Japan, Bronze an China. - In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg am Abend 1:0 gegen Bielefeld gewonnen und damit wichtige Punkte im Absttiegskampf gesammelt. Die Schwaben liegen jetzt auf Rang 14 der Tabelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 07:00 Uhr