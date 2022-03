Deutsche Athleten holen erste Medaillen bei Paralympics

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Das deutsche Team hat bei den Paralympics in China weitere Medaillen gewonnen. Die Biathletinnen Linn Kazmaier und Leonie Walter holten über die Sechs-Kilometer-Distanz Silber und Bronze. Gold ging an die Ukraine. Zuvor hatte Marco Maier im Sprint Silber gewonnen. Monoskifahrerin Anna-Lena Forster holte in der Abfahrt der sitzenden Klasse am Morgen ebenfalls Silber. In der Fußball-Bundesliga hat am Abend Augsburg mit 1 zu 0 gegen Gastgeber Bielefeld gewonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 09:00 Uhr