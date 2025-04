Deutsche Astronautin kehrt zur Erde zurück

Erste deutsche Frau im All ist nach Raumflug zurück auf der Erde: Die Astronautin Rabea Rogge landete gemeinsam mit drei weiteren Crew-Mitgliedern in einer "Dragon"-Kapsel im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien. Ihr Ausflug ins All hatte fast vier Tage gedauert.

