Deutsche arbeiten weniger als Bürger anderer Wirtschaftsnationen

Köln: Die Deutschen arbeiten offenbar deutlich weniger als die Menschen in den meisten anderen vergleichbaren Ländern. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach leistete 2023 jeder im erwerbsfähigen Alter im Schnitt gut 1.000 Arbeitsstunden. Im Vergleich aller 38 Mitgliedsstaaten der OECD-Gruppe landet Deutschland damit auf dem drittletzten Platz. Nur in Frankreich und Belgien wurden noch weniger Arbeitsstunden pro Einwohner geleistet. Am meisten arbeiteten demnach die Neuseeländer mit rund 1.400 Stunden jährlich, gefolgt von Tschechien und Israel. Bundesarbeitsministerin Bas richtete einen Appell an die Arbeitgeber. Diese müssten bessere Arbeitsbedingungen anbieten, um insbesondere die Erwerbstätigkeit von Frauen zu steigern, so die SPD-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 15:00 Uhr