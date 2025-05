Deutsche arbeiten im internationalen Vergleich laut Studie weniger

Berlin: In Deutschland arbeiten die Menschen deutlich weniger Stunden pro Jahr als in den meisten anderen Wirtschaftsnationen. Wie das Institut der deutschen Wirtschaft für 2023 errechnet hat, kam jeder Einwohner zwischen 15 und 64 Jahren auf gut 1.000 Stunden. Den Spitzenplatz hat Neuseeland mit rund 400 Stunden mehr. Bundeskanzler Merz hatte erst kürzlich gefordert, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten. - Arbeitsministerin Bas nimmt vor allem die Frauen in den Blick. Viele von ihnen säßen unfreiwillig in der Teilzeitfalle. In der Bild am Sonntag fordert Bas deshalb bessere Arbeitsbedingungen.

