Deutsche ändern wegen Klimakrise ihr Mobilitätsverhalten

Berlin: Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom ändern die Deutschen wegen der Klimakrise ihr Mobilitätsverhalten. Daneben wirken sich auch höhere Benzin- und Eigenpreise auf die Fortbewegungsart aus. So gaben 45 Prozent der Befragten an, dass sie ihr Fahrrad häufiger nutzen als vor fünf Jahren. Geflogen wird dagegen weniger - zumindest laut Selbsteinschätzung: 72 Prozent erklären, dass sie derzeit weniger fliegen als 2018. Busse und Bahnen verlieren als Fortbewegungsmittel an Boden. Als Grund nennen viele die Unzuverlässigkeit im Bahnverkehr. Zulegen kann dagegen Car-Sharing.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 14:00 Uhr