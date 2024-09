Deutsche achten auf regionales Essen und Tierwohl

Berlin: Das Wichtigste beim Essen ist nach wie vor, dass es schmeckt. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Ernährungsbericht, den der zuständige Minister Özdemir am Vormittag vorgestellt hat. Darin steht auch, dass die Bundesbürger heute mehr auf die Qualität der Lebensmittel, eine regionale Herstellung und das Tierwohl achten. Der Grünen-Politiker Özdemir sagte, jeder entscheide selbst, wie er sich ernähre - da brauche es keine Belehrungen oder Vorschriften. Für den Ernährungsreport hat das Meinungsforschungs-Institut Forsa im Mai etwa 1.000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren befragt. 71 Prozent von ihnen gaben an, dass sie mindestens einmal am Tag Obst und Gemüse essen. Bei Fleisch oder Wurst waren es nur 23 Prozent.

