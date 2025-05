Deutsch-russische Spione stehen vor Gericht

In München stehen seit dem Vormittag drei deutsch-russische Spione vor Gericht. Das Trio soll im Auftrag Russlands Sabotage-Aktionen gegen Bahn-Strecken und Militär-Einrichtungen in Deutschland geplant haben. Ziel soll unter anderem gewesen sein, die deutsche Militärhilfe in der Ukraine zu unterbinden. Der Fall wird vor dem Oberlandesgericht in München verhandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2025 12:15 Uhr