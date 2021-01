Deutlich weniger Verkehrsunfälle durch Corona-Pandemie

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, vereinzelt Regen, im Süden freundlicher

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens und der Oberpfalz bewölkt, in Unterfranken vereinzelt Regen. Sonst Wolken mit sonnigen Abschnitten, später in Mittelfranken und Schwaben regnerisch bei 3 bis 13 Grad. In der Nacht Regen, der später auch in tieferen Lagen in Schnee übergeht, bei plus 3 bis minus 1 Grad. Bis Montag meist trüb, zweitweise auch Schnee oder Regen. Nur südlich der Donau am Sonntag auch sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad. Tiefstwerte plus 1 bis minus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 15:00 Uhr