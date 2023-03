Deutlich weniger Mitarbeiter in der Gastronomie als vor der Corona-Krise

Kurzmeldung ein/ausklappen Philosoph Tudendhat hochbetagt gestorben

Freiburg: Im Alter von 93 Jahren ist der Philosoph Ernst Tugendhat gestorben. Er galt als einer der wichtigsten Philosophen der Gegenwart, vor allem auf dem Gebiet der analytischen Sprachphilosophie. Geboren wurde er 1930 in Brünn in der heutigen Tschechischen Republik. Die Familie floh 1938 vor den Nationalsozialisten - zuerst in die Schweiz, später nach Südamerika. Nach dem Krieg studierte Tugendhat an der Stanford University in Kalifornien, und von 1949 an in Europa, wo er unter anderem Vorlesungen Martin Heideggers hörte. Bevor er einen Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin übernahm, verbrachte Tugendhat fünf Jahre am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg.

