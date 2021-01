Deutlich weniger bayerische Kreise und Städte über 200er-Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern liegen aktuell noch sechs Landkreise oder kreisfreie Städte über dem Wochen-Inzidenzwert von 200. Das hat das Robert-Koch-Institut am Morgen mitgeteilt. Vor zehn Tagen hatten noch 30 Regionen diese Marke überschritten. Der Wert ist bedeutsam, weil er die sogenannte 15-Kilometer-Regel auslöst. Demnach dürfen Bewohner Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern unternehmen. Verschärfte Regeln gelten seit Mitternacht deutschlandweit für Einreisende aus ausländischen Hochrisikogebieten. Wer von dort kommt, muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Betroffen sind mehr als 20 Länder, darunter Tschechien, Portugal und Spanien. Am Münchner Flughafen werden heute ein gutes Dutzend Flüge aus Hochrisikogebieten erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 12:00 Uhr