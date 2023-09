Deutlich mehr Spam in deutschen Mailpostfächern

Berlin: In deutschen E-Mail-Postfächern landet immer mehr Spam. Im vergangenen Jahr haben zwei der größten E-Mailanbieter Deutschlands ein Plus von 40 Prozent registriert. Demnach gingen in den Postfächern von Web.de und GMX pro Woche rund 1,5 Milliarden Spam-Mails ein. Die Anbieter erklären den Anstieg unter anderem mit der zunehmenden Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Nach Angaben des Mutterkonzerns 1&1 wurden besonders oft gefälschte E-Mails von Paketdiensten abgefangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 14:00 Uhr