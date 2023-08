Deutlich mehr rechtsextreme Aufmärsche im ersten Halbjahr

Berlin: In Deutschland hat die Zahl der Aufmärsche von Rechtsextremen deutlich zugenommen. Das meldet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Demnach wurden im ersten Halbjahr 110 Demonstrationen registriert, die von der Neonazi-Szene veranstaltet wurden. Das waren drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die meisten Aufmärsche richteten sich demnach gegen Asylbewerber oder die Unterbringung von Geflüchteten. Die Linken-Abgeordnete Pau zeigte sich besorgt. Sie sagte der Zeitung, die Mobilisierungskraft der extremen Rechten steige nach der Pandemie wieder enorm an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 06:00 Uhr