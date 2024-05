Deutlich mehr Anrufe bei Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Berlin: Immer mehr Frauen rufen beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" an. Vergangenes Jahr gab es nach Informationen des Bundesamts für Familie 59.000 Beratungen. Im Vorjahr waren es zwölf Prozent weniger. Seit der Gründung des Hilfetelefons vor zehn Jahren haben sich die Beratungsgespräche mehr als verdoppelt. Bundesamtpräsidentin Hannak sagte, das Thema Gewalt gegen Frauen sei immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der häufigste Grund für einen Anruf beim Hilfetelefon war im vergangenen Jahr häusliche Gewalt oder Gewalt in Paarbeziehungen. Das Beratungsangebot ist über die Rufnummer 116 016 erreichbar. Es ist kostenfrei, anonym und vertraulich - und auch in Fremdsprachen möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 09:00 Uhr