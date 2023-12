Designierter Ministerpräsident Tusk will Regierungserklärung im Sejm abgeben

Warschau: Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Polen will der designierte neue Ministerpräsident Tusk am Vormittag sein Kabinett vorstellen und eine Regierungserklärung abgeben. Am Nachmittag wird er dann im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Die Vereidigung durch Präsident Duda sei dann für morgen Vormittag vorgesehen, heißt es aus der Präsidialkanzlei. Damit wäre der Machtwechsel vollzogen. Gestern hatte das Parlament den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk zum künftigen Regierungschef bestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 08:00 Uhr