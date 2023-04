Strack-Zimmermann wirbt für Solidarität mit der Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland kündigt Ausweisung von über 20 deutschen Diplomaten an

Moskau: Russland hat die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten angekündigt. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums nannte dies im russischen Fernsehen eine Vergeltungsmaßnahme für die massenhafte Ausweisung von Mitarbeitern der russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland. Vom Auswärtigen Amt in Berlin gibt es für diesen Vorwurf weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Belegt scheint, dass ein russischer Sonderflug heute in Berlin landete und danach wieder zurück in Richtung Moskau geflogen ist. Ob russische Diplomaten womöglich an Bord dieser Maschine waren, ist bislang unklar.

