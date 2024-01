DeSantis zieht sich aus Rennen um US-Präsidentschaft zurück

Tallahassee: Der Gouverneur von Florida, DeSantis, hat sich aus dem Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. DeSantis erklärte auf der Plattform X, er werde künftig Ex-Präsident Trump bei dessen Wahlkampf unterstützen. Der 45-Jährige reagiert damit auf seine zuletzt schlechten Umfragewerte. Jüngst hatte DeSantis auch die Vorwahlen in Iowa deutlich gegen Trump verloren. Neben Trump ist auch noch die frühere Gouverneurin von South Carolina, Haley, im Rennen. Auch sie liegt in Umfragen weit hinter Trump zurück. Morgen steht die zweite Vorwahl der Republikaner in New Hampshire an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 06:00 Uhr