Der Winter hat Südbayern im Griff

München: Starker Schneefall macht den Menschen in Südbayern zu schaffen. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, möglichst zuhause zu bleiben. Auf den Straßen gab es lange Staus und Unfälle mit Sachschäden. Zahlreiche Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen wurden für heute abgesagt. Die Versorger N-Ergie und Bayernwerk meldeten Stromausfälle in vielen Orten. Der Regioverkehr steht still. In München fährt die Bahn den Hauptbahnhof nicht an. Eine Sprecherin sagte, auch morgen werde es noch zu großen Einschränkungen kommen. Der Flughafen hat seinen Betrieb bis morgen früh 6 Uhr eingestellt. Der Airport Memmingen erwartet für heute nur einzelne Ankünfte und Abflüge. In den Alpen in Bayern, Tirol, Vorarlberg, Graubünden und Wallis herrscht Lawinengefahr bis zur zweithöchsten Warnstufe vier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 18:00 Uhr