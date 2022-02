Der Westen schließt Russland vom Bankensystem "Swift" aus

Russische Truppen dringen in Charkiw ein

Kiew: Die vierte Nacht in Folge hat es in der Ukraine schwere Kämpfe gegeben. Russische Truppen griffen aus allen Richtungen an, meldete die ukrainische Armee. Die Region um die Hauptstadt Kiew steht im Zentrum der Attacken. In einem südwestlichen Vorort wurde ein Öldepot bombardiert. Russische Einheiten versuchen dort, einen Flughafen unter ihre Kontrolle zu bringen. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt, Charkiw, gelang es russischen Truppen, ins Stadtzentrum vorzudringen. Ukrainische Soldaten versuchen derzeit, sie aufzuhalten. Zuvor hatten russische Soldaten nach Angaben der Ukraine eine Erdgasleitung gesprengt. Unklar war, ob es sich dabei um eine regionale oder um einen Teil der aus Russland nach Europa führenden Leitungen handelt. Heftige Kämpfe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow sprach seinen Soldaten in einem Facebook-Beitrag Mut zu. Er sehe eine heldenhafte Armee, furchtlose Grenzwächter, engagierte Retter, zuverlässige Polizisten und unermüdliche medizinische Engel. Die Ukraine erwarte nunmehr Hilfe, die vor drei Tagen nicht möglich schien. Resnikow wörtlich: Die Dunkelheit wird zurückweichen, die Morgendämmerung ist nah.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 08:00 Uhr