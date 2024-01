Der Streik der Lokführer ist seit 18 Uhr zu Ende

Berlin: Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn ist zu Ende. Es dürften aber auch heute Abend noch Züge ausfallen oder verspätet sein. Darauf hat am Nachmittag eine Konzernsprecherin hingewiesen. Nach ihren Worten soll möglichst morgen früh zum Betriebsstart wieder alles nach Plan laufen. Die Sprecherin appellierte an die Gewerkschaft, wieder zu verhandeln. GDL-Chef Weselsky drohte der Bahn mit einem weiteren Streik. Zunächst wolle man dem Konzern aber ein Stück weit Zeit lassen. Im Tarifstreit mit dem Verkehrsunternehmen Transdev ist die Gewerkschaft offenbar schon einen Schritt weiter. Dort ist der Streik schon am Mittag beendet worden. Laut Weselsky hat Transdev angekündigt, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen. Nächste Woche soll weiter verhandelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 18:15 Uhr