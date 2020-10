Der SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot

Nachrichtenarchiv - 26.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist überraschend gestorben. Der SPD-Politiker war gestern Abend kurz vor einer Live-Schalte zur ZDF-Sendung "Berlin direkt" plötzlich zusammengebrochen, später starb er in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Göttingen. Oppermann wurde 66 Jahre alt. Viele Genossen, aber auch zahlreiche Politiker anderer Parteien reagierten heute Früh schockiert auf die Nachricht. SPD-Chef Walter-Borjans schrieb, Oppermanns Tod sei ein Schock für alle Sozialdemokraten. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer nannte ihn einen überzeugten Demokraten, der fehlen werde. Oppermann war vierzig Jahre lang Mitglied der Partei und hatte zahlreiche Funktionen inne. Unter anderem war er mehrere Jahre lang Chef der Bundestagsfraktion. Als gelernter Jurist war er Experte für Innen- und Rechtspolitik und gehörte dem konservativen Seeheimer Kreis innerhalb der SPD an. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und vier Kinder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 09:00 Uhr